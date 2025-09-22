На западе Чехии разбился небольшой самолет, пилот погиб

В результате аварии и последующего пожара небольшого самолета в Пльзеньском крае на западе Чехии погиб пилот.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Авария произошла в труднодоступной местности недалеко от села Балкова, что на севере Пльзеньского края.

После падения небольшой самолет загорелся. К нему в лесной местности отправились пожарные и спасатели, был задействован вертолет.

"На данный момент мы можем подтвердить, что, к сожалению, погиб один человек, а именно пилот. Однако на месте происшествия продолжается поиск в окрестностях, чтобы мы могли исключить возможность травмирования или гибели других людей", – сказала пресс-секретарь полиции Павла Бурешова.

Учитывая разрушение самолета, спасателям пока не удалось определить количество пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Эстонии разбился во время взлета легкомоторный самолет, в аварии пострадал его пилот – директор школы.

В начале сентября в Польше в аварии легкомоторного самолета погибли два человека.