В Естонії в аварії літака постраждав директор школи
фото
Новини — Понеділок, 22 вересня 2025, 09:07 —
В Естонії розбився під час зльоту легкомоторний літак, в аварії постраждав його пілот – директор школи.
Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".
Інцидент стався під вечір у неділю біля селища Тойла на північному сході країни. Літак Cessna 150L під час зльоту зачепився своїми шасі за сніп сіна і перекинувся.
Пілот отримав травми і опинився у лікарні, його пасажир залишився неушкодженим. Обоє вибралися з літака до прибуття рятувальників. Сам літак серйозно пошкоджений.
Повідомляють, що пілотом був директор школи Гендрик Агур. Причиною інциденту вважають помилку пілота.
На початку вересня у Польщі в аварії легкомоторного літака загинули двоє людей. Тоді ж схожий інцидент стався у Празі, в аварії також загинули двоє людей.
