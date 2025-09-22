В Естонії в аварії літака постраждав директор школи

В Естонії розбився під час зльоту легкомоторний літак, в аварії постраждав його пілот – директор школи.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Інцидент стався під вечір у неділю біля селища Тойла на північному сході країни. Літак Cessna 150L під час зльоту зачепився своїми шасі за сніп сіна і перекинувся.

Пілот отримав травми і опинився у лікарні, його пасажир залишився неушкодженим. Обоє вибралися з літака до прибуття рятувальників. Сам літак серйозно пошкоджений.

Photo: Ago Gaškov

Повідомляють, що пілотом був директор школи Гендрик Агур. Причиною інциденту вважають помилку пілота.

На початку вересня у Польщі в аварії легкомоторного літака загинули двоє людей. Тоді ж схожий інцидент стався у Празі, в аварії також загинули двоє людей.