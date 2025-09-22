У Баварії хочуть посилити покарання за зрив депутатських засідань

У німецькій землі Баварія пропонують посилити покарання проти місцевих депутатів, які зривають засідання.

Баварський уряд вніс поправку до місцевого законодавства, яка передбачає штраф у розмірі до 500 євро для депутата, який порушує порядок на засіданні. У разі повторного порушення штраф може зрости до 1000 євро.

Депутати місцевих рад, міських та районних рад у Баварії вже стикаються з дисциплінарними заходами, якщо вони зривають засідання муніципальних органів – але вони обмежуються максимум виключенням із засідання.

За словами міністра внутрішніх справ землі Йоахіма Германна, новий запланований штраф покликаний заповнити цю прогалину.

Також, сказали у баварському МВС, поправка дозволить місцевій владі легше запобігати заходам у муніципальних громадських закладах, які "потурають, прославляють або виправдовують націонал-соціалістичне панування насильства і деспотизму або в яких можна очікувати антисемітського змісту".

У земельному парламенті Баварії вже передбачені високі штрафи за порушення порядку – до 2000 євро за одиничне порушення і до 4000 євро за повторне.

У 2024 році депутату парламенту німецької землі Саксонія від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Йоргу Дорнау виписали штраф через незадекларований бізнес у Білорусі – вирощування цибулі.

Тоді ж депутатку Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" Беатрікс фон Шторх зобовʼязали сплатити штраф за образливі висловлювання на адресу іншої депутатки Тесси Гансерер ("Зелені").