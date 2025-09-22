В Баварии хотят ужесточить наказание за срыв депутатских заседаний

В немецкой земле Бавария предлагают ужесточить наказание против местных депутатов, которые срывают заседания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Баварское правительство внесло поправку в местное законодательство, которая предусматривает штраф в размере до 500 евро для депутата, нарушающего порядок на заседании. В случае повторного нарушения штраф может вырасти до 1000 евро.

Депутаты местных советов, городских и районных советов в Баварии уже сталкиваются с дисциплинарными мерами, если они срывают заседания муниципальных органов – но они ограничиваются максимум исключением из заседания.

По словам министра внутренних дел земли Йоахима Германна, новый запланированный штраф призван восполнить этот пробел.

Также, как сообщили в баварском МВД, поправка позволит местным властям легче предотвращать мероприятия в муниципальных общественных заведениях, которые "потакают, прославляют или оправдывают национал-социалистическое господство насилия и деспотизма или в которых можно ожидать антисемитского содержания".

В земельном парламенте Баварии уже предусмотрены высокие штрафы за нарушение порядка – до 2000 евро за единичное нарушение и до 4000 евро за повторное.

В 2024 году депутату парламента немецкой земли Саксония от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Йоргу Дорнау выписали штраф за незадекларированный бизнес в Беларуси – выращивание лука.

Тогда же депутатку Бундестага от "Альтернативы для Германии" Беатрикс фон Шторх обязали уплатить штраф за оскорбительные высказывания в адрес другой депутатки Тессы Гансерер ("Зеленые").