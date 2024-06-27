Бундестаг наклав штраф на ультраправу депутатку за трансфобію
Депутатка Бундестагу від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Беатрікс фон Шторх має сплатити штраф за образливі висловлювання на адресу іншої депутатки Тесси Гансерер ("Зелені").
Таке рішення ухвалила віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Вона наклала санкцію через те, що Шторх у кількох вигуках "принизливо і нешанобливо" висловилася про Гансерер. "Це сталося, незважаючи на те, що її вже кілька разів попереджали з цього приводу і вона вже отримала догану", – пояснила Герінг-Екардт.
"Тим самим вона свідомо і в значній мірі порушила парламентський порядок і гідність", – додала вона.
Гансерер, яка увійшла до Бундестагу в 2021 році, є однією з двох трансдепутаток. Шторх, серед іншого, заявила, що Гансерер "біологічно і юридично є чоловіком", і звернулася до політика від "Зелених" як "пан Гансерер".
Згідно з регламентом парламенту, президія може накласти штраф у розмірі 1000 євро "за більш ніж незначне порушення порядку або гідності Бундестагу". У разі повторного порушення штраф може становити навіть 2 000 євро.
Такі покарання накладаються дуже рідко. Як правило, президія виносить попередження, так звану догану.
Нагадаємо, провідний член "Альтернативи для Німеччини" Бйорн Гьоке у понеділок знову постав перед судом за звинуваченням у використанні забороненого нацистського гасла.
Перед цим суд німецького міста Галле присудив Бйорну Гьоке 13 тисяч євро штрафу за використання нацистського гасла у своїй промові.