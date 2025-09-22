Данія виключає можливість визнання Палестини

Данія виключила можливість визнання Палестинської держави на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку і наголошує, що готова піти на такий крок лише за виконання низки умов.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен, його слова наводить Euractiv.

Серед умов визнання Палестинської держави данський міністр назвав, зокрема звільнення ізраїльських заручників, роззброєння ХАМАС і виключення угруповання з майбутнього уряду Гази.

Данія також вимагатиме продовження реформ з боку Палестинської адміністрації та створення демілітаризованої палестинської держави.

"Саме палестинці мають зробити те, що необхідно для визнання Данії", – сказав Расмуссен.

Як відомо, 21 вересня про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це найближчими днями.

Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Палестини.