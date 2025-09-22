Дания исключает возможность признания Палестины

Дания исключила возможность признания Палестинского государства на Генассамблее ООН в Нью-Йорке и отмечает, что готова пойти на такой шаг только при выполнении ряда условий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, его слова приводит Euractiv.

Среди условий признания Палестинского государства датский министр назвал, в частности освобождение израильских заложников, разоружение ХАМАС и исключение группировки из будущего правительства Газы.

Дания также будет требовать продолжения реформ со стороны Палестинской администрации и создания демилитаризованного палестинского государства.

"Именно палестинцы должны сделать то, что необходимо для признания Дании", – сказал Расмуссен.

Как известно, 21 сентября о признании государственности Палестины заявили Великобритания, Канада и Австралия. Португалия и еще почти десять государств должны сделать это в ближайшие дни.

Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.

Министерство иностранных дел Израиля остро раскритиковало объявление Великобритании и нескольких других стран о признании Палестины.