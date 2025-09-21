Президент Португалії заявив про підтримку визнання Палестини

Португальський президент Марселу Ребелу де Соуза у неділю підтримав рішення уряду визнати Палестинську державу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTP.

Під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку, куди він прибув для участі у 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН, де Соуза сказав, що рішення про визнання Палестини "має повну підтримку президента Республіки".

"Причини, через які президент, якого вислухав уряд, висловився в тому ж дусі, що й уряд, прості і легкі для пояснення: Португалія завжди відстоювала принцип існування двох суверенних держав, які співіснують, співіснують, поважаючи міжнародне право та статут Організації Об'єднаних Націй", – сказав він.

У неділю уряд Португалії офіційно оголосить про визнання Палестинської держави через міністра закордонних справ Паулу Ранжела.

Офіційне оголошення заплановане на 20:15 за португальським часом з Нью-Йорка – перед конференцією високого рівня в понеділок, під час якої ще дев'ять країн Європи зроблять те саме.

Французький президент Емманюель Макрон розглядає визнання Францією та іншими західними країнами Палестинської держави як знаковий крок до миру на Близькому Сході.

