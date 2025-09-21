Ізраїль розніс рішення Британії та інших країн визнати Палестину

Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Держави Палестина в неділю.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву ізраїльське зовнішньополітичне відомство опублікувало на Х.

МЗС Ізраїлю заявило, що "категорично відкидає односторонню декларацію про визнання Палестинської держави", зроблену Британією та деякими іншими країнами.

"Ця декларація не сприяє миру, а навпаки – ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення мирного вирішення в майбутньому", – ідеться в заяві.

В Ізраїлі виступили проти відокремлення питань державності Палестини та миру, додавши, що Палестинська адміністрація не виконала жодного свого зобовʼязання, зокрема в контексті боротьби з тероризмом.

"Політичні жести, спрямовані лише на внутрішню виборчу аудиторію, лише шкодять Близькому Сходу і не є корисними", – ідеться в заяві ізраїльського МЗС.

Там закликали держави "зосередитися на тиску на ХАМАС з метою звільнення заручників та негайного роззброєння".

У неділю про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це в найближчі дні.

Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.