Британія визнала Палестину

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у неділю оголосив про визнання Палестинської держави.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у відеозверненні.

У зверненні Стармер наголосив на терористичній природі ХАМАС і необхідності вирішення арабо-ізраїльського конфлікту на основі утворення двох держав.

"Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і рішення про створення двох держав, Сполучене Королівство офіційно визнає Державу Палестина", – додав він.

Британський премʼєр сказав, що цей крок не означає винагородження ХАМАС, оскільки Лондон наполягає на виключенні участі угруповання в управлінні Палестиною та готує додаткові санкції проти нього.

Він також згадав про військові операції Ізраїлю в секторі Гази, звинувативши його у створенні гуманітарної кризи.

Як відомо, у липні Кір Стармер казав, що Британія визнає Палестину до зборів світових лідерів на Генеральній асамблеї ООН наступного тижня, якщо ситуація в Газі не покращиться.

Раніше про визнання Палестини оголосила Канада, а Португалія і ще майже десять держав мають зробити це в найближчі дні.