Латвия хочет восстановить болота для защиты границы с РФ

Латвия реализует программу восстановления болотных экосистем, которые могут служить естественными барьерами на ее восточной границе.

Об этом сообщили в латвийском Министерстве обороны, пишет "Европейская правда".

В заявлении латвийского оборонного ведомства говорится, что восстановление болот может стать значительным вкладом в укрепление оборонных возможностей государства, служа естественными препятствиями на восточной границе.

Программа предусматривает восстановление болот, водоемов, болотных участков и лесов на исторических деградированных торфодобывающих участках, тем самым уменьшая исторически нанесенный ущерб природным ресурсам.

"Восстановление болотных экосистем не только способствует проведению оборонительных операций, но и позволяет уменьшить материально-технические и кадровые ресурсы", – отметили в Минобороны Латвии.

Для восстановления исторических мест добычи торфа местные органы власти планируют использовать средства фондов Европейского Союза.

В конце августа писали, что в Эстонии размышляют над целесообразностью восстановить болота и торфяники, существовавшие в прошлом, в качестве естественного препятствия, которое в случае потенциального вторжения РФ поможет сдержать вражеское войско.

Таким образом Эстония стала третьей страной ЕС, вслед за Польшей и Финляндией, рассматривающей такие шаги.