У Туреччині розширили розслідування щодо опозиції

Туреччина розширила розслідування щодо муніципалітетів, які перебувають під контролем головної опозиційної партії, затримавши у вівторок, 23 вересня, в Анкарі 13 осіб.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Прокурори заявили, що культурні заходи, організовані муніципалітетом столиці, "завдали суспільству збитків на суму 154,5 млн лір" ($3,7 млн).

У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що серед 13 затриманих були колишні та чинні посадовці муніципалітету, очолюваного Республіканською народною партією (CHP).

Після цієї заяви ліра ослабла на 0,2% до 41,46 за долар.

Справа стосується муніципалітету, очолюваного Мансуром Явашем, опозиційним мером, переобраним з більш ніж 60% голосів, і який, за опитуваннями, є сильним суперником президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Оскільки мер Стамбула Екрем Імамоглу, оголошений кандидатом в президенти від опозиційної партії CHP, перебуває у в'язниці, Яваш став ще одним потенційним кандидатом на виборах, запланованих на 2028 рік.

Лідер партії CHP Озгюр Озель заявив агентству, що все більша популярність Яваша може вплинути на вибір кандидата, хоча він попередив, що занадто раннє оголошення його кандидатури може "перетворити його на мішень".

Нагадаємо, 8 вересня турецькі опозиційні депутати склали столи і стільці біля входу в офіс штаб-квартири своєї партії в Стамбулі, щоб заблокувати поліцію і запобігти заміні посадовця, якого звільнив суд.

Зазначимо, 13 вересня мер стамбульського району Байрампаша був взятий під варту за звинуваченнями в хабарництві, розтраті коштів і шахрайстві, на тлі того, що турецька влада продовжує репресії проти опозиції в країні.

