В Турции расширили расследование в отношении оппозиции

Турция расширила расследование в отношении муниципалитетов, находящихся под контролем главной оппозиционной партии, задержав во вторник, 23 сентября, в Анкаре 13 человек.

Прокуроры заявили, что культурные мероприятия, организованные муниципалитетом столицы, "нанесли обществу ущерб на сумму 154,5 млн лир" ($3,7 млн).

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что среди 13 задержанных были бывшие и действующие чиновники муниципалитета, возглавляемого Республиканской народной партией (CHP).

После этого заявления лира ослабла на 0,2% до 41,46 за доллар.

Дело касается муниципалитета, возглавляемого Мансуром Явашем, оппозиционным мэром, переизбранным с более чем 60% голосов и который, по опросам, является сильным соперником президента Турции Реджепа Эрдогана.

Поскольку мэр Стамбула Экрем Имамоглу, объявленный кандидатом в президенты от CHP, находится в тюрьме, Яваш стал еще одним потенциальным кандидатом на выборах, запланированных на 2028 год.

Лидер партии Озгюр Озель заявил агентству, что растущая популярность Яваша может повлиять на выбор кандидата, хотя он предупредил, что слишком раннее объявление его кандидатуры может "превратить его в мишень".

Напомним, 8 сентября турецкие оппозиционные депутаты сложили столы и стулья у входа в офис штаб-квартиры своей партии в Стамбуле, чтобы заблокировать полицию и предотвратить замену чиновника, которого уволил суд.

Отметим, 13 сентября мэр стамбульского района Байрампаша был взят под стражу по обвинениям во взяточничестве, растрате средств и мошенничестве, на фоне того, что турецкие власти продолжают репрессии против оппозиции в стране.

