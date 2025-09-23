Данія розслідує інцидент з дронами в аеропорту ще з двома країнами

Влада Данії розслідує "дуже серйозний інцидент" в аеропорту, відзначаючи серйозність впливу на критичну інфраструктуру.

Про це сказали правоохоронці та представники служби безпеки країни під час пресконференції у вівторок, 23 вересня, цитує TV2, пише "Європейська правда".

Як відомо, аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин після того, як пізно в понеділок, 22 вересня, у їхньому повітряному просторі були помічені дрони, через що десятки тисяч пасажирів зіштовхнулися із скасуванням та затримками рейсів.

Копенгагенська поліція та данська служба безпеки і розвідки (PET) попередили, що інцидент є "дуже серйозною ситуацією".

Директорка поліції Копенгагена Анне Тоннес підкресла, що інцидент є серйозним порушенням данського законодавства.

За її словами, розпочато масштабне розслідування, в якому беруть участь інші національні та міжнародні органи, зокрема Швеція та Норвегія.

"Ми маємо дуже критичну ситуацію. Ми ставимося до цього надзвичайно серйозно. Звичайно, такий напад на нашу інфраструктуру є дуже критичним", – зазначила вона.

Оперативний директор PET Флеммінг Дреєр визнає, що, з огляду на міжнародний контекст, Данія зіштовхується з підвищеним рівнем загрози. За його словами, розглядаються всі можливі варіанти та зв'язки.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що цей інцидент є "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії".

Поліція Данії заявила, що дронами, через які закривали головний аеропорт країни, ймовірно, керував "досвідчений оператор".