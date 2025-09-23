Дания расследует инцидент с дронами в аэропорту еще с двумя странами

Власти Дании расследуют "очень серьезный инцидент" в аэропорту, отмечая серьезность воздействия на критическую инфраструктуру.

Об этом заявили правоохранители и представители службы безопасности страны во время пресс-конференции во вторник, 23 сентября, цитирует TV2, пишет "Европейская правда".

Как известно, аэропорты в Копенгагене и Осло были закрыты на несколько часов после того, как поздно вечером в понедельник, 22 сентября, в их воздушном пространстве были замечены дроны, из-за чего десятки тысяч пассажиров столкнулись с отменой и задержками рейсов.

Копенгагенская полиция и датская служба безопасности и разведки (PET) предупредили, что инцидент является "очень серьезной ситуацией".

Директор полиции Копенгагена Анне Тоннес подчеркнула, что инцидент является серьезным нарушением датского законодательства.

По ее словам, начато масштабное расследование, в котором участвуют другие национальные и международные органы, в частности Швеция и Норвегия.

"У нас очень критическая ситуация. Мы относимся к этому чрезвычайно серьезно. Конечно, такое нападение на нашу инфраструктуру является очень критическим", – отметила она.

Оперативный директор PET Флемминг Дреер признает, что, учитывая международный контекст, Дания сталкивается с повышенным уровнем угрозы. По его словам, рассматриваются все возможные варианты и связи.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что этот инцидент является "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании".

Полиция Дании заявила, что дронами, из-за которых закрыли главный аэропорт страны, вероятно, управлял "опытный оператор".