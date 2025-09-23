Кремль каже, що РФ не причетна до інциденту з дронами біля аеропорту Копенгагена

У Кремлі назвали "голослівними" заяви уряду Данії, в якому не виключили причетності Росії до інциденту з дронами, які виявили поблизу аеропорту Копенгагена.

Про це сказав речник російського правителя Дмитрій Пєсков, якого цитує "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Аеропорт Копенгагена в ніч на 23 вересня було закрито майже на чотири години через появу великих невпізнаних безпілотників на його території.

З тієї ж причини був закритий аеропорт норвезької столиці Осло.

"Щоразу виступати з голослівними звинуваченнями, чесно кажучи, призводить до того, що продовження таких заяв уже не береться до уваги, тому що щоразу ми чуємо звідти голослівні звинувачення", – сказав Пєсков.

Він вважає, що країна, яка займає "серйозну позицію", з "такими голослівними звинуваченнями не повинна виступати".

Як відомо, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен не виключає можливості того, що до інциденту з дронами, які літали біля аеропорту Копенгагена, причетна Росія.

Вона також заявляла, що цей інцидент є "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії".

Поліція Данії заявила, що дронами, через які закривали головний аеропорт країни, ймовірно, керував "досвідчений оператор".