У Данії не виключають, що до інциденту з дронами біля аеропорту Копенгагена причетна РФ

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен не виключає можливості того, що до інциденту з дронами, які літали біля аеропорту Копенгагена, причетна Росія.

Заяву Фредеріксен наводить DR, повідомляє "Європейська правда".

На запитання, чи підозрює вона Росію у причетності до інциденту, данська прем’єрка відповіла: "Я, у всякому разі, не можу жодним чином виключити, що це Росія".

"Ми спостерігаємо низку гібридних атак, диверсій і спроб диверсій. Що саме сталося в Данії, зараз розслідує влада", – додала Фредеріксен.

Водночас, за її словами, нічний інцидент з дронами слід розглядати в ширшому контексті.

"Це необхідно розглядати в контексті всього іншого, що відбувається в Європі, але поки що ми не можемо робити жодних висновків", – заявила очільниця уряду Данії.

Вона також висловилась про можливий мотив запуску дронів біля аеропорту.

"Очевидно, щоб порушити спокій і викликати хвилювати. Щоб створити занепокоєння. Подивитися, як далеко можна зайти і випробувати межі", – сказала Фредеріксен.

Як відомо, аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин після того, як пізно в понеділок, 22 вересня, у їхньому повітряному просторі були помічені дрони, через що десятки тисяч пасажирів зіштовхнулися із скасуванням та затримками рейсів.

Фредеріксен раніше заявила, що цей інцидент є "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії".

Поліція Данії заявила, що дронами, через які закривали головний аеропорт країни, ймовірно, керував "досвідчений оператор".