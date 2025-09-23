Кремль говорит, что РФ не причастна к инциденту с дронами возле аэропорта Копенгагена

В Кремле назвали "голословными" заявления правительства Дании, в котором не исключили причастности России к инциденту с дронами, которые обнаружили вблизи аэропорта Копенгагена.

Об этом сказал представитель российского правителя Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

Аэропорт Копенгагена в ночь на 23 сентября был закрыт почти на четыре часа из-за появления больших неопознанных беспилотников на его территории.

По той же причине был закрыт аэропорт норвежской столицы Осло.

"Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения", – сказал Песков.

Он считает, что страна, которая занимает "серьезную позицию", с "такими голословными обвинениями не должна выступать".

Как известно, премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает возможности того, что к инциденту с дронами, которые летали возле аэропорта Копенгагена, причастна Россия.

Она также заявляла, что этот инцидент является"серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании".

Полиция Дании заявила, что дронами, из-за которых закрывали главный аэропорт страны, вероятно, управлял"опытный оператор".