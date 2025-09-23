ЗМІ: затриманий у Польщі таксист з Білорусі мав список представників білоруської діаспори

Нещодавно затриманий у Польщі таксист-громадянин Білорусі мав при собі перелік представників білоруської діаспори у Польщі; його підозрюють у шпигунстві в інтересах режиму Лукашенка – в Польщі та Угорщині.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, у затриманого в прикордонному Білостоку на початку вересня Владислава Н. виявили перелік білорусів, які знайшли політичний притулок у Польщі.

Польські спецслужби підозрюють, що таксист отримав завдання від білоруських спецслужб стежити за ними і передавати кураторам отриману інформацію. Слідство з’ясовує, чи не доручали йому певних дій для провокації чи шкоди репутації цих осіб.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі встановлює особи людей зі списку та запросить їх для свідчень. Зокрема, їх планують запитати, чи помічали вони стеження за собою та чи отримували якісь погрози.

Чоловіку також загрожують звинувачення у діяльності в інтересах іноземної спецслужби проти Польщі. Про нібито підозри у шпигунстві також проти Угорщини у новині згадують, але не наводять деталей.

У Латвії нещодавно затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.

У Румунії оголосили вирок колумбійцю, який планував диверсії за вказівкою Росії.