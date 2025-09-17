В Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії затримала чоловіка, який шпигував за військовими об'єктами і передавав інформацію російським спецслужбам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Спецслужби затримали підозрюваного ще 27 серпня. Під час розслідування було отримано відомості про те, що він передавав спецслужбам дані про розташування, планування і системи безпеки низки військових об'єктів Латвії.

Затриманий також надавав інформацію про будівництво нових військових об'єктів, навчання військовослужбовців і присутність солдатів інших країн НАТО на конкретних латвійських військових об'єктах.

За наявними у СДБ даними, чоловік передав російській розвідці й іншу інформацію, яка може бути використана проти інтересів безпеки Латвії та інших країн Балтійського регіону.

Кримінальний процес щодо затриманого розпочато за ч. 1 ст. 85 Кримінального закону Латвії – за незаконне збирання і передачу відомостей іноземній розвідці за її завданням.

Служба держбезпеки провела процесуальні дії на чотирьох об'єктах у Ризі та її околицях, пов'язаних із підозрюваним.

Наразі служба проводить поглиблене дослідження вилучених під час обшуків носіїв даних і документів. Як запобіжний захід підозрюваному обрано арешт.

Нагадаємо, у серпні 63-річну естонсько-російську громадянку Ерну Мойсеєву, яка співпрацювала з Федеральною службою безпеки Росії, засудили до трьох років тюремного ув'язнення за розвідувальну діяльність та порушення санкцій.

А в березні Генеральна прокуратура Литви передала до суду справу, за якою двоє громадян країн звинувачуються в шпигунстві на користь Білорусі.