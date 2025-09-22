У Румунії оголосили вирок колумбійцю, який планував диверсії за вказівкою Росії

34-річний громадянин Колумбії, звинувачений у плануванні диверсій у Румунії за вказівкою Росії, був остаточно засуджений до шести років тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.

Верховний суд Румунії в понеділок відхилив апеляцію колумбійця, залишивши в силі вирок, винесений в червні 2025 року Апеляційним судом Бухареста – шість років позбавлення волі.

34-річного громадянина Колумбії затримали в листопаді 2024 року співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю й тероризмом Румунії (DIICOT).

За даними слідства, чоловік протягом липня 2024 року за підбурюванням іншого іноземця, який живе в Росії, планував підпали та вибухи на об'єктах у Румунії, "що мають особливе значення, які можуть загрожувати національній безпеці".

Арештований встиг зафільмувати згадані обʼєкти, але до диверсій не дійшло завдяки втручанню поліції. Про громадянина Колумбії відомо, що він на батьківщині служив у війську та пройшов підготовку зі збору розвідувальної інформації.

Про суд над колумбійцем стало відомо на тлі активізації диверсійної російської діяльності в Європі. У травні 2024 року повідомлялось, як громадянина Румунії спіймали на шпигунстві на користь Росії.

Крім того, у вересні спецслужби Румунії, Угорщини та Чехії оголосили про ліквідацію білоруської розвідувальної мережі, створеної в Європі.