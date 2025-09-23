ЄС застерігає від повернення Росії в керівну раду авіаційної організації ООН

Європейський Союз засудив намагання Росії повернутись до керівного органу Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), з якої її виключили у 2022 році через повномасштабне вторгнення до України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У вівторок у Монреалі розпочалась асамблея ICAO, на якій 193 країни-члени Організації обиратимуть 36 членів її керівного органу.

Зараз Кремль просуває свою кандидатуру, представляючи себе як "найбільшу авіаційну державу з історією цивільної авіації, що сягає більше ста років". У ЄС виступають проти цього.

"Неприпустимо, щоб держава, яка ставить під загрозу безпеку авіапасажирів і порушує міжнародні правила, займала місце в керівному органі організації, завданням якого є дотримання саме цих правил", – сказала речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Даріуш Йонський, член Європейського парламенту і учасник делегації євродепутатів, які представляють ЄС на асамблеї, назвав кандидатуру Росії "несумісною з авторитетом ICAO".

"Ці обов'язки не можуть виконуватися державою, яка систематично порушує міжнародне право, підриває міжнародну безпеку та ігнорує ті самі принципи, на яких була заснована ICAO", – сказав він.

На попередній асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації у 2022 році за кандидатуру Росії до керівної ради віддали 80 голосів – лише на шість менше, ніж їй було потрібно.

Тим не менш, це стало першим випадком в історії цієї організації, коли РФ не увійшла до складу її керівного органу.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія хоче домогтись через Міжнародну організацію цивільної авіації пом'якшення санкцій щодо авіагалузі з огляду на те, що чинні обмеження поставили під загрозу безпеку польотів.