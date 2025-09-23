ЕС против возвращения России в руководящий совет авиационной организации ООН

Европейский Союз осудил попытки России вернуться в руководящий орган Международной организации гражданской авиации (ICAO), из которой она была исключена в 2022 году из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Во вторник в Монреале началась ассамблея ICAO, на которой 193 страны-члена Организации будут выбирать 36 членов ее руководящего органа.

Сейчас Кремль продвигает свою кандидатуру, представляя себя как "крупнейшую авиационную державу с историей гражданской авиации, насчитывающей более ста лет". В ЕС выступают против этого.

"Недопустимо, чтобы государство, которое ставит под угрозу безопасность авиапассажиров и нарушает международные правила, занимало место в руководящем органе организации, задачей которого является соблюдение именно этих правил", – сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Дариуш Йонский, член Европейского парламента и участник делегации евродепутатов, представляющих ЕС на ассамблее, назвал кандидатуру России "несовместимой с авторитетом ICAO".

"Эти обязанности не могут выполняться государством, которое систематически нарушает международное право, подрывает международную безопасность и игнорирует те самые принципы, на которых была основана ICAO", – сказал он.

На предыдущей ассамблее Международной организации гражданской авиации в 2022 году за кандидатуру России в руководящий совет отдали 80 голосов – всего на шесть меньше, чем ей было нужно.

Тем не менее, это стало первым случаем в истории этой организации, когда РФ не вошла в состав ее руководящего органа.

Накануне СМИ сообщили, что Россия хочет добиться через Международную организацию гражданской авиации смягчения санкций в отношении авиаотрасли, учитывая, что действующие ограничения поставили под угрозу безопасность полетов.