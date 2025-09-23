В Финляндии думают рассмотреть ограничения на мусульманскую одежду в школе

В финском правительстве исследуют, можно ли реализовать на практике идею об ограничении ношения мусульманской одежды, закрывающей лицо, в школах и государственных учреждениях уже при этом правительстве.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом заявила министр внутренних дел Мари Рантанен.

Рантанен отметила, что в правительстве размышляют над тем, возможно ли будет воплотить в жизнь идею о запрете мусульманских головных уборов, закрывающих лицо, в школах и госучреждениях уже при этом правительстве.

Ранее в министерстве подготовили меморандум по этому поводу. Там допускают и запрет мусульманских головных уборов в целом.

В правительстве пока нет консенсуса по этому поводу. В частности, министр образования Андерс Адлеркройц не считает, что это необходимый шаг, ссылаясь на то, что процент использования такого одеяния в школах крайне незначительный.

В Швейцарии с 1 января 2025 года вступил в силу запрет на ношение паранджи и никаба.

Во французских государственных школах запретили носить традиционное мусульманское платье-абая, закрывающее все тело.