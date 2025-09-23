Глава МВС Польщі підписав постанову про відкриття кордону з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський підписав у вівторок постанову про відновлення прикордонного руху з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба польського МВС.

Відповідно до указу, відкриття прикордонних залізничних та автомобільних переходів на кордоні Польщі з Білоруссю набуде чинності опівночі в четвер, 25 вересня.

"Як ми і анонсували, після ретельного аналізу, проведеного на основі інформації, отриманої від служб, ми знову відкриваємо кордон. Ми постійно моніторимо ситуацію", – сказав Кервінський.

Відкриття кордону з Білоруссю раніше у вівторок анонсував польський премʼєр-міністр Дональд Туск.

З 12 вересня всі переходи на кордоні Польщі з Білоруссю залишалися закритими. Припинення прикордонного руху діяло в обох напрямках – виїзду з Польщі до Білорусі та навпаки – через російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025".

Ще нещодавно у польському уряді казали, що завершення "Запад-2025" не означало автоматичного відкриття кордону.