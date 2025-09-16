У Польщі надали роз'яснення щодо можливого відкриття кордону з Білоруссю

У МВС Польщі заявили, що завершення військових навчань РФ і Білорусі "Запад" 16 вересня не означає автоматичного відкриття польсько-білоруського кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Onet.

Речник польського МВС наголосив, що закриття польсько-білоруського кордону діє до подальшого повідомлення та продиктоване "побоюваннями щодо безпеки польського народу".

"Забезпечення безпеки наших громадян є нашим пріоритетом. Ми хотіли б наголосити, що прийняте рішення пов’язане з російсько-білоруськими навчаннями "Запад-2025", що не означає закриття кордону виключно на час цих навчань", – йдеться у заяві речника Міністерства внутрішніх справ та адміністрації.

"Ми відновимо рух, коли кордон буде повністю безпечним, коли це буде підтверджено інформацією, наданою службами", – додав представник міністерства.

Кордон Польщі з Білоруссю був повністю закритий опівночі з четверга на п'ятницю, 12 вересня.

Рішення закрити кордон ухвалили у зв'язку з російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025", а також з огляду на зростання міграційного тиску на кордоні з Білоруссю.







