У Німеччині – чергові пошкодження на залізниці, правоохоронці почали розслідування
У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія зафіксували два випадки пошкодження кабелів залізничної колії, які перевіряють на предмет політично вмотивованого злочину.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
За даними слідства, у понеділок невідомі пошкодили кабелі на залізничній лінії між Герцогенратом і Кольшайдом поблизу міста Аахен. Вранці у вівторок кабелі були пошкоджені також поблизу Гайнсберга, внаслідок чого сталася пожежа.
Поліція та прокуратура Аахена оголосили , що розслідування розпочала служба державної безпеки. Вона відповідає за політично вмотивовані злочини.
Наразі незрозуміло, чи пов'язані два пошкодження на залізниці між собою – це перевіряє слідство. Однак, за словами речниці прокуратури Аахена, не можна виключати технічні несправності.
Це не перший випадок пошкодження залізничної інфраструктури в Німеччині в останні місяці.
Напередодні стало відомо про ймовірний акт саботажу на залізничній лінії Дюссельдорф-Кельн, де невідомі перерізали всі кабелі за допомогою болгарки. Це паралізувало важливий маршрут з півночі на південь вздовж Рейну.
На початку серпня невідомі паралізували лінію між Дюссельдорфом і Дуйсбургом за допомогою запалювальних пристроїв.