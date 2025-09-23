В Германии – очередные повреждения на железной дороге, начали расследование
В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия зафиксировали два случая повреждения кабелей железнодорожного пути, которые проверяют на предмет политически мотивированного преступления.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
По данным следствия, в понедельник неизвестные повредили кабели на железнодорожной линии между Герцогенратом и Кольшайдом вблизи города Аахен. Утром во вторник кабели были повреждены также вблизи Хайнсберга, в результате чего произошел пожар.
Полиция и прокуратура Аахена объявили, что расследование начала служба государственной безопасности. Она отвечает за политически мотивированные преступления.
Пока неясно, связаны ли два повреждения на железной дороге между собой – это проверяет следствие. Однако, по словам пресс-секретаря прокуратуры Аахена, нельзя исключать технические неисправности.
Это не первый случай повреждения железнодорожной инфраструктуры в Германии в последние месяцы.
Накануне стало известно о вероятном акте саботажа на железнодорожной линии Дюссельдорф-Кёльн, где неизвестные перерезали все кабели с помощью болгарки. Это парализовало важный маршрут с севера на юг вдоль Рейна.
В начале августа неизвестные парализовали линию между Дюссельдорфом и Дуйсбургом с помощью зажигательных устройств.