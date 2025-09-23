Рютте відповів, чи збирається НАТО збивати російські літаки-порушники

Північноатлантичний Альянс збирається приймати рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують повітряний простір НАТО, засновуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, який вони можуть нести.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 23 вересня, відповідаючи на питання журналістів, чи буде НАТО збивати російські літаки та дрони, які вторгаються в його повітряний простір.

НАТО ухвалюватиме рішення про збиття російських літаків, базуючись на їх можливій загрозі у реальному часі, зазначив генсек.

"Рішення про застосування сили проти літаків-порушників, зокрема щодо їхнього ураження, ухвалюються в режимі реального часу й завжди ґрунтуються на наявній розвідінформації про рівень загрози з боку літака, включно з такими питаннями, як наміри, озброєння та потенційний ризик для сил Альянсу, цивільних чи інфраструктури", – заявив Рютте.

Він додав, що Об’єднані збройні сили НАТО в Європі на чолі з верховним головнокомандувачем Алексусом Гринкевичем "мають загальні прерогативи, відповідальність і всі необхідні можливості для прийняття рішень".

"У випадку останнього порушення повітряного простору в Естонії, яке ми сьогодні обговорювали, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літаки без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було встановлено", – наголосив генсек НАТО.

Як повідомляла "Європейська правда", Північноатлантична рада у вівторок, 23 вересня, зібралася на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити небезпечне порушення Росією повітряного простору країни 19 вересня.

Як відомо, російські винищувачі 19 вересня порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

В ході засідання Радбезу ООН, скликаного через інцидент в Естонії, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.

А глава МЗС України Андрій Сибіга закликав НАТО до більш рішучих дій у відповідь на порушення свого повітряного простору Росії, аж до "нейтралізації" ворожих цілей.

Перед тим чеський президент Петр Павел висловлював переконання, що НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії.