Глава Пентагону назвав неприйнятним вторгнення МіГів РФ у небо Естонії

Міністр оборони США Піт Гегсет після спілкування з естонським колегою Ханно Певкуром назвав неприйнятним вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії, за кілька днів після інциденту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив 23 вересня у своєму X.

Гегсет повідомив, що мав телефонну розмову з міністром оборони Естонії Певкуром щодо подій минулої п’ятниці.

Important call yesterday with my Estonian counterpart @HPevkur.



The Russian incursion into Nato airspace is unacceptable.



The Department of War stands in solidarity with Estonia and commends the rapid, strong allied response.https://t.co/EKyQOI471C – Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) September 23, 2025

"Російське вторгнення у повітряний простір НАТО – це неприйнятно. Департамент війни висловлює солідарність з Естонією та відзначає швидку та сильну союзницьку реакцію", – написав Піт Гегсет.

Того ж вечора Трамп у спілкуванні зі ЗМІ сказав, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів.

Як відомо, російські винищувачі 19 вересня порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше сказав, що Альянс збирається ухвалювати рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують його повітряний простір, ґрунтуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, який вони можуть нести.