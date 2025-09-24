Укр Рус Eng

Глава Пентагона назвал неприемлемым вторжение российских МиГов в небо Эстонии

Новости — Среда, 24 сентября 2025, 07:20 — Мария Емец

Министр обороны США Пит Хегсет после общения с эстонским коллегой Ханно Певкуром назвал неприемлемым вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии, через несколько дней после инцидента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил 23 сентября в своем X.

Хегсет сообщил, что провел телефонный разговор с министром обороны Эстонии Певкуром по поводу событий прошлой пятницы.

"Российское вторжение в воздушное пространство НАТО – это неприемлемо. Департамент войны выражает солидарность с Эстонией и отмечает быструю и сильную союзническую реакцию", – написал Пит Хегсет.

В тот же вечер Трамп в общении со СМИ сказал, что НАТО должен сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран-членов.

Как известно, российские истребители 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сказал, что Альянс собирается принимать решения о применении силы против самолетов или дронов, которые нарушают его воздушное пространство, основываясь на разведывательной информации об уровне угрозы, которую они могут нести.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Эстония Расширение НАТО
Реклама: