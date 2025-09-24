Глава Пентагона назвал неприемлемым вторжение российских МиГов в небо Эстонии

Министр обороны США Пит Хегсет после общения с эстонским коллегой Ханно Певкуром назвал неприемлемым вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии, через несколько дней после инцидента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил 23 сентября в своем X.

Хегсет сообщил, что провел телефонный разговор с министром обороны Эстонии Певкуром по поводу событий прошлой пятницы.

Important call yesterday with my Estonian counterpart @HPevkur.



The Russian incursion into Nato airspace is unacceptable.



The Department of War stands in solidarity with Estonia and commends the rapid, strong allied response.https://t.co/EKyQOI471C – Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) September 23, 2025

"Российское вторжение в воздушное пространство НАТО – это неприемлемо. Департамент войны выражает солидарность с Эстонией и отмечает быструю и сильную союзническую реакцию", – написал Пит Хегсет.

В тот же вечер Трамп в общении со СМИ сказал, что НАТО должен сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран-членов.

Как известно, российские истребители 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сказал, что Альянс собирается принимать решения о применении силы против самолетов или дронов, которые нарушают его воздушное пространство, основываясь на разведывательной информации об уровне угрозы, которую они могут нести.