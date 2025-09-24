Макрон: Трамп має зупинити війну в секторі Гази, якщо хоче Нобелівську премію миру
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що якщо президент США Дональд Трамп хоче претендувати на Нобелівську премію миру, то має використати свій вплив на Ізраїль та зупинити бойові дії у секторі Гази.
Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це Макрон сказав у спілкуванні з французькими ЗМІ з Нью-Йорка, де проходить засідання Генасамблеї ООН.
Макрон висловив думку, що зараз лише президент США має достатньо впливу, щоб натиснути на Ізраїль і переконати його завершувати війну.
"Є лише одна людина, яка може щось із цим зробити, і це президент США. А причина, чому він може більше, ніж ми – тому що ми не постачаємо зброю, яка уможливлює ведення війни у Газі… США – постачають", – сказав Макрон.
Він також звернувся до деталей промови Трампа на Генасамблеї ООН, у якій президент США відкинув ініціативи низки держав Заходу з визнання Палестинської держави і назвав це "винагородою ХАМАСу", але теж говорив про потребу негайно зупинити війну.
"Президент США цього ранку заявив з трибуни, що прагне миру, що врегулював сім війн, що він хоче отримати Нобелівську премію миру. Нобелівська премія миру можлива лише тоді, коли ви зупините цю війну", – додав Макрон.
Як відомо, останніми днями низка держав, у тому числі Франція, оголосили про визнання Палестинської держави.
Цьому передувало поступове поглиблення критики з боку багатьох західних столиць на адресу Ізраїлю через загострення гуманітарної катастрофи у секторі Гази.
Париж вважає, що визнання Палестини означає кінець ХАМАС і безпеку для Ізраїлю.