Франція, Бельгія і ще низка країн оголосили про визнання Палестини

На сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку низка європейських країн оголосили про визнання Палестинської держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зокрема, про визнання Палестинської держави оголосив президент Франції Емманюель Макрон.

"Відданий історичному зобов'язанню моєї країни перед Близьким Сходом, перед миром між ізраїльтянами і палестинцями, я заявляю, що сьогодні Франція визнає державу Палестина", – сказав Макрон.

Оголошення французького президента було зустрінуте бурхливими оплесками деяких слухачів у залі ООН.

Про визнання Палестинської держави заявив і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден.

"Рідко коли перспектива вирішення конфлікту за принципом двох держав здавалася більш віддаленою, ніж сьогодні. Але ніколи ще міжнародна воля до її досягнення не була такою єдиною. Коли зростають сумніви, ми повинні зустрічати їх з упевненістю надії. Саме тому я урочисто заявляю, що від сьогодні Люксембург офіційно визнає Державу Палестина", – зазначив він.

Також про визнання Палестини оголосив князь Монако Альбер ІІ, прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела та очільник уряду Бельгії Барт де Вевер.

Крім того, глава МЗС Андорри Імма Тор Фаус заявила про готовність визнати Палестинську державу, як тільки будуть виконані певні умови.

Зокрема, за її словами, майбутня Палестинська держава повинна бути демілітаризована і існувати під "реформованою владою" уряду, який не включає ХАМАС.

"Коли умови будуть створені, і якщо ми зможемо гарантувати повну регіональну інтеграцію Ізраїлю, це визнання набуде чинності", – сказала міністерка.

Як відомо, 21 вересня про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це найближчими днями.

Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Палестини.