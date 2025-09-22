Глава МЗС Франції: визнання Палестини означає кінець ХАМАС і безпеку для Ізраїлю

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що визнання Палестинської держави – це "великий день для світу" і "важлива дипломатична перемога для Франції".

Про це очільник французького МЗС сказав в інтерв’ю TF1, повідомляє "Європейська правда".

Барро зазначив, що визнання Палестини з боку Франції, про яке президент Емманюель Макрон має оголосити у понеділок, є символічним і "демонструє прихильність Франції рішенню на основі двох держав".

"Його реалізація буде поступовою і залежатиме від ситуації на місцях, зокрема від звільнення заручників", – зазначив міністр.

Барро розповів, що план Франції щодо рішення про дві держави "включає конкретні кроки для підготовки до безпосереднього післявоєнного періоду, щоб до Гази могла прибути стабілізаційна місія, яка забезпечить захист як палестинців, так і ізраїльтян".

Він переконаний, що визнання буде вигідним для обох сторін.

"Наш аналіз і наше глибоке переконання полягають у тому, що держава Палестина означає кінець ХАМАС і безпеку для Ізраїлю", – резюмував Барро.

Як відомо, 21 вересня про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це найближчими днями.

Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Палестини.