Макрон: Трамп должен остановить войну в секторе Газа, если хочет Нобелевскую премию мира
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если президент США Дональд Трамп хочет претендовать на Нобелевскую премию мира, то должен использовать свое влияние на Израиль и остановить боевые действия в секторе Газа.
Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом Макрон сказал в беседе с французскими СМИ из Нью-Йорка, где проходит заседание Генассамблеи ООН.
Макрон высказал мнение, что сейчас только президент США имеет достаточно влияния, чтобы оказать давление на Израиль и убедить его завершить войну.
"Есть только один человек, который может что-то с этим сделать, и это президент США. А причина, почему он может больше, чем мы – потому что мы не поставляем оружие, которое делает возможным ведение войны в Газе... США – поставляют", – сказал Макрон.
Он также обратился к деталям речи Трампа на Генассамблее ООН, в которой президент США отверг инициативы ряда западных государств по признанию Палестинского государства и назвал это "вознаграждением ХАМАСа", но также говорил о необходимости немедленно остановить войну.
"Президент США сегодня утром заявил с трибуны, что стремится к миру, что урегулировал семь войн, что он хочет получить Нобелевскую премию мира. Нобелевская премия мира возможна только тогда, когда вы остановите эту войну", – добавил Макрон.
Как известно, в последние дни ряд государств, в том числе Франция, объявили о признании Палестинского государства.
Этому предшествовало постепенное усиление критики со стороны многих западных столиц в адрес Израиля из-за обострения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.
Париж считает, что признание Палестины означает конец ХАМАС и безопасность для Израиля.