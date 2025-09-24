ЗМІ дізналися, хто буде новим послом Британії у ЄС

Колишня посолка Великої Британії в Китаї Керолайн Вілсон очолить місію Лондона в Європейському Союзі наступного року.

Про це пише Politico із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

За інформацією трьох співрозмовників, Вілсон, як очікується, обійме найвищу посаду в місії Великої Британії при Європейському Союзі в Брюсселі з осені 2026 року.

Вона замінить Ліндсі Кройсдейл-Еплбі, яка обіймає цю посаду з 2021 року.

Вілсон вже має великий досвід роботи з питаннями ЄС, оскільки з 2016 по 2019 рік, під час першої фази переговорів про Brexit, вона обіймала посаду директора з питань Європи в Міністерстві закордонних справ.

Зазначимо, через десять років після того, як Велика Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу, нове опитування свідчило, що більшість громадян чотирьох країн-членів ЄС готові підтримати повернення Об'єднаного Королівства до ЄС, але лише за умови, що країна повністю долучиться до основної політики Євросоюзу.

На початку червня Британія та Європейський Союз оголосили про досягнення політичної угоди, покликаної гарантувати безперешкодний рух людей і товарів через британську заморську територію Гібралтар.

Переговори про статус Гібралтару тривали майже пʼять років – після виходу Британії з Євросоюзу.