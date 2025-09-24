СМИ узнали, кто будет новым послом Великобритании в ЕС

Бывшая посол Великобритании в Китае Кэролайн Уилсон возглавит миссию Лондона в Европейском Союзе в следующем году.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

По информации трех собеседников, Уилсон, как ожидается, займет высший пост в миссии Великобритании при Европейском Союзе в Брюсселе с осени 2026 года.

Она заменит Линдси Кройсдейл-Эплби, которая занимает эту должность с 2021 года.

Уилсон уже имеет большой опыт работы с вопросами ЕС, поскольку с 2016 по 2019 год, во время первой фазы переговоров о Brexit, она занимала должность директора по вопросам Европы в Министерстве иностранных дел.

Отметим, что через десять лет после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза, новый опрос показал, что большинство граждан четырех стран-членов ЕС готовы поддержать возвращение Лондона в ЕС, но только при условии, что страна полностью присоединится к основной политике Евросоюза.

В начале июня Великобритания и Европейский Союз объявили о достижении политического соглашения, призванного гарантировать беспрепятственное передвижение людей и товаров через британскую заморскую территорию Гибралтар.

Переговоры о статусе Гибралтара длились почти пять лет – после выхода Великобритании из Евросоюза. Проблемные моменты касаются прежде всего регулирования пересечения границы, поскольку Великобритания больше не является членом ЕС.

Хотя в начале прошлого года стороны говорили о прогрессе, Мадрид впоследствии потребовал, чтобы испанская сторона взяла на себя контроль над аэропортом Гибралтара – шаг, который в Лондоне считают неприемлемым.

Свобода передвижения имеет важное значение для Гибралтара, поскольку территория с населением около 34 тысяч человек зависит от около 15 тысяч работников, которые ежедневно пересекают границу со стороны Испании.