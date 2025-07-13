Європейці підтримують повернення Британії до ЄС, але без старих привілеїв – опитування

Через десять років після того, як Велика Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу, нове опитування свідчить: більшість громадян чотирьох країн-членів ЄС готові підтримати повернення Лондона до ЄС, але лише за умови, що країна повністю долучиться до основної політики Євросоюзу.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Дослідження YouGov, проведене у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Данії та самій Британії, засвідчило, що підтримка повторного членства Британії коливається від 51% в Італії до 63% у Німеччині.

Водночас більшість респондентів – від 58% до 62% – вважають, що Велика Британія не повинна повертатися на тих самих умовах, що й до Brexit, зокрема зі збереженням винятків щодо євро і Шенгенської зони.

Лише близько п’ятої частини опитаних у цих країнах вважають, що Британія може повернутися без змін. Ще близько третини (33-36%) погодились би на повернення країни лише з колишніми пільгами, однак більшість (41-52%) виступили проти такого сценарію.

У самій Великій Британії, за даними опитування, 54% респондентів загалом підтримали б повернення країни до ЄС.

Проте, якщо повернення передбачатиме відмову від попередніх винятків, частка прихильників зменшується до 36%, а проти виступають 45% опитаних.

Серед виборців, які раніше голосували за збереження членства у ЄС, готовність до повернення на нових умовах суттєво знижується. Лише 60% таких респондентів підтримали б повернення без винятків, що на 25 пунктів менше, ніж у випадку без уточнень.

Така ж тенденція спостерігається серед виборців Лейбористської партії (58%, -23 пункти) і Ліберальних демократів (49%, -31 пункт).

Винятком серед країн ЄС стала Данія. Там 72% опитаних підтримують повернення Великої Британії, і 43% не заперечують проти збереження колишніх пільг.

Дослідження також показало, що більшість респондентів у всіх п’яти європейських країнах (63–75%) підтримали б вступ незалежної Шотландії до Євросоюзу у разі її відокремлення від Сполученого Королівства.

На початку червня Британія та Європейський Союз оголосили про досягнення політичної угоди, покликаної гарантувати безперешкодний рух людей і товарів через британську заморську територію Гібралтар.

Переговори про статус Гібралтару тривали майже пʼять років – після виходу Британії з Євросоюзу. Проблемні моменти стосуються насамперед регулювання перетину кордону, оскільки Британія більше не є членом ЄС.

Хоча на початку минулого року сторони говорили про прогрес, Мадрид згодом зажадав, аби іспанська сторона взяла на себе контроль над аеропортом Гібралтару – крок, який у Лондоні вважають неприйнятним.

Свобода пересування має важливе значення для Гібралтару, оскільки територія з населенням близько 34 тисяч людей залежить від близько 15 тисяч працівників, які щодня перетинають кордон з боку Іспанії.

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