У Литві вважають доцільним збивати ворожі винищувачі у власному повітряному просторі

Радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що в разі необхідності його країна повинна збивати ворожі винищувачі, які порушують повітряний простір країни.

Про це він сказав під час пресконференції у середу, 24 вересня, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Матульоніс наголосив, що Литві "слід збивати" винищувачі, які порушують повітряний простір країни після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, члена Альянсу, минулого тижня.

"Питання збиття об'єктів, що вторглися в повітряний простір будь-якої країни, є в першу чергу питанням національної компетенції. НАТО також може вжити конкретних заходів, якщо буде виявлено загрозу", – підкреслив він.

Однак радник литовського президента зазначив, що в кризових ситуаціях також особливо важливо правильно управляти можливою ескалацією.

"Але сам процес не такий простий, як ми уявляємо – якщо літак влітає, і на нього відразу ж випускають ракети. Ми також повинні пам'ятати про це. Це може бути непопулярним в Литві, але управління ескалацією також є важливою справою", – додав він.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, американський президент Дональд Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують його повітряний простір.

Після того, як Трамп виступив із такою заявою, президент Литви Гітанас Науседа сказав, що це повідомлення від лідера США є хорошим засобом стримування.