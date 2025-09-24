В Литве считают целесообразным сбивать вражеские истребители в собственном воздушном пространстве

Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулонис заявил, что в случае необходимости его страна должна сбивать вражеские истребители, нарушающие воздушное пространство страны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду, 24 сентября, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Матулонис подчеркнул, что Литве "следует сбивать" истребители, нарушающие воздушное пространство страны, после того как три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, члена Альянса, на прошлой неделе.

"Вопрос сбивания объектов, вторгшихся в воздушное пространство любой страны, является в первую очередь вопросом национальной компетенции. НАТО также может принять конкретные меры, если будет обнаружена угроза", – подчеркнул он.

Однако советник литовского президента отметил, что в кризисных ситуациях также особенно важно правильно управлять возможной эскалацией.

"Но сам процесс не так прост, как мы представляем – если самолет влетает, и на него сразу же выпускают ракеты. Мы также должны помнить об этом. Это может быть непопулярным в Литве, но управление эскалацией также является важным делом", – добавил он.

Напомним, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, американский президент Дональд Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают его воздушное пространство.

После того, как Трамп выступил с таким заявлением, президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что это сообщение от лидера США является хорошим средством сдерживания.