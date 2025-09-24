У Литві вважають заяву Трампа про літаки РФ "хорошим засобом стримування"

Після того, як американський президент Дональд Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн Альянсу, президент Литви Гітанас Науседа сказав, що це повідомлення від лідера США є хорошим засобом стримування.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують його повітряний простір.

"Літаки, які навмисно і систематично порушують повітряний простір країн НАТО, насправді спочатку повинні бути попереджені. Але така заява є дуже хорошим стримуючим фактором, тому що я вірю, що Росія, знаючи про таку можливу реакцію, наступного разу дуже ретельно подумає, перш ніж організовувати подібні диверсії, і, ймовірно, поважатиме наш територіальний суверенітет", – зазначив Науседа.

Водночас він наголосив, що це потрібно сказати "переконливо та дуже чітко".

"Я вважаю, що таке повідомлення від президента США, безсумнівно, справить правильне враження на Росію", – додав литовський президент.

Його коментар пролунав на тлі дискусій в НАТО після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, члена Альянсу, минулого тижня.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше сказав, що Альянс збирається ухвалювати рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують його повітряний простір, ґрунтуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, який вони можуть нести.

Північноатлантична рада у вівторок, 23 вересня, зібралася на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити і рішуче засудити небезпечне порушення Росією повітряного простору країни 19 вересня.