Як Росія допомагає Вучичу зберегти владу у Сербії

Минулого тижня Служба зовнішньої розвідки РФ повідомила, що ЄС нібито готує "сербський майдан" на 1 листопада – в річницю трагедії на залізничному вокзалі в місті Новий Сад, щоб зрештою привести до влади "слухняне керівництво".

Президент Сербії вже заявив, що "ретельно аналізує" інформацію "російських партнерів" і навіть вживає "певних заходів".

За словами президента Сербії, головними організаторами протестів виступають "спецслужби трьох країн".

За словами президента Сербії, головними організаторами протестів виступають "спецслужби трьох країн". Член керівної Сербської прогресивної партії та депутат Скупщини Небойша Бакарац заявив, що мова йде про служби Хорватії, Німеччини та Великої Британії.

До речі, саме ці три країни є одними з найбільших інвесторів та торгівельних партнерів Сербії й тому незрозуміло, навіщо їм революція в країні, де вони мають прибутковий бізнес.

Увага до чергового "викриття" від російських розвідників свідчить про те, що масові протести поступово підточують владу президента Сербії Александра Вучича.

І що сербська влада боїться річниці трагедії у Новому Саді й готова на будь-які провокації, щоб мінімізувати ризики для себе.

Вислови "сербський майдан" та "кольорова революція" стали найбільш вживаними минулого тижня у заявах представників влади та у проурядових мас-медіа.

Владі вдалося частково досягти своєї мети – знову страхи перед "сербським майданом" (який чи буде, чи ні) та "кольоровою революцією" проникли в суспільство.

А на додачу – військовий парад 20 вересня, який багато хто назвав сербською відповіддю на парад в Хорватії, присвячений 30-річчю визвольної операції "Буря", відродив страхи перед можливістю початку нової війни.

Схоже, що проходить інформаційно-пропагандистська операція.

Сталінсько-бюрократична мова згаданого російського "документа" пронизана "полюванням" на різноманітних хорватсько-ЄСівських шпигунів, звинуваченнями "бюрократів Євросоюзу", залякуваннями "кольоровими революціями" в Сербії, згадуванням про "об'єднувальний вплив" Сербської православної церкви (вірного союзника ФСБшної РПЦ).

І це підштовхує до думки, що серед авторів звіту були й серби. Головний редактор популярного тижневика "Время" Філіп Шварм припускає участь Александра Вуліна (один з близьких союзників Вучича, колишній керівник Міноборони та Агенції безпеки й інформації Сербії), який роками співпрацював з російськими спецслужбами й сьогодні має тісні контакти в російської армії та спецслужбах, зокрема з шефом СЗР Росії Сергеєм Наришкіним.

Дивує також і те, що інформація російських спецслужб опинилася у пресі і набула великого розголосу, хоча співпраця спецслужб, в абсолютній більшості, тиха, непублічна і таємна.

Отже, інформація Служби зовнішньої розвідки Росії стала черговою спробою тиску на керівництво Сербії через "нерішучість у вирішенні питання протестів" та спробою дискредитації ЄС в очах сербського суспільства.

А про інші наслідки цієї провокації ми дізнаємося вже 1 листопада. День, який у Сербії обіцяє стати дуже гарячим.

А про інші наслідки цієї провокації ми дізнаємося вже 1 листопада. День, який у Сербії обіцяє стати дуже гарячим.