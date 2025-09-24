Как Россия помогает Вучичу сохранить власть в Сербии

На прошлой неделе Служба внешней разведки РФ сообщила, что ЕС якобы готовит "сербский майдан" на 1 ноября – в годовщину трагедии на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, чтобы в конечном итоге привести к власти "послушное руководство".

Президент Сербии уже заявил, что "тщательно анализирует" информацию "российских партнеров" и даже принимает "определенные меры".

О том, как сербский режим пытается удержаться на фоне масштабных протестов и недовольства населения, читайте в статье эксперта по Западным Балканам Владимира Цыбульника Переворот по методикам РФ: почему власти Сербии обвиняют ЕС в подготовке "майдана". Далее – краткое изложение статьи.

По словам президента Сербии, главными организаторами протестов выступают "спецслужбы трех стран". Член руководящей Сербской прогрессивной партии и депутат Скупщины Небойша Бакарац заявил, что речь идет о службах Хорватии, Германии и Великобритании.

Кстати, именно эти три страны являются одними из крупнейших инвесторов и торговых партнеров Сербии, и поэтому непонятно, зачем им революция в стране, где у них прибыльный бизнес.

Внимание к очередному "разоблачению" от российских разведчиков свидетельствует о том, что массовые протесты постепенно подтачивают власть президента Сербии Александра Вучича.

И что сербские власти боятся годовщины трагедии в Новом Саде и готовы на любые провокации, чтобы минимизировать риски для себя.

Выражения "сербский майдан" и "цветная революция" стали наиболее употребляемыми на прошлой неделе в заявлениях представителей власти и в проправительственных СМИ.

Властям удалось частично достичь своей цели – снова страхи перед "сербским майданом" (который будет или не будет) и "цветной революцией" проникли в общество.

А в дополнение – военный парад 20 сентября, который многие назвали сербским ответом на парад в Хорватии, посвященный 30-летию освободительной операции "Буря", возродил страхи перед возможностью начала новой войны.

Похоже, что проходит информационно-пропагандистская операция.

Сталинско-бюрократический язык упомянутого российского "документа" пронизан "охотой" на различных хорватско-ЕСовских шпионов, обвинениями "бюрократов Евросоюза", запугиваниями "цветными революциями" в Сербии, упоминанием о "объединяющем влиянии" Сербской православной церкви (верного союзника ФСБшной РПЦ).

И это подталкивает к мысли, что среди авторов отчета были и сербы. Главный редактор популярного еженедельника "Время" Филип Шварм предполагает участие Александра Вулина (один из близких союзников Вучича, бывший руководитель Минобороны и Агентства безопасности и информации Сербии), который годами сотрудничал с российскими спецслужбами и сегодня имеет тесные контакты в российской армии и спецслужбах, в частности с шефом СВР России Сергеем Нарышкиным.

Удивляет также и то, что информация российских спецслужб оказалась в прессе и получила широкую огласку, хотя сотрудничество спецслужб, в абсолютном большинстве, тихое, непубличное и тайное.

В общем, информация Службы внешней разведки России стала очередной попыткой давления на руководство Сербии из-за "нерешительности в решении вопроса протестов" и попыткой дискредитации ЕС в глазах сербского общества.

А о других последствиях этой провокации мы узнаем уже 1 ноября. День, который в Сербии обещает стать очень горячим.

