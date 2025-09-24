Глава МИД Эстонии о последних заявлениях Трампа: мощный сигнал

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает "мощным сигналом" последние заявления президента США Дональда Трампа, который предложил сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы эстонского внешнеполитического ведомства приводит ERR.

Тсахкна отметил, что действия США и союзников НАТО демонстрируют твердую приверженность принципам коллективной обороны и территориальной целостности альянса.

По его словам, заявления Трампа – это "мощный сигнал на языке силы, который понимает Путин".

"События последних дней показывают, что усилия Эстонии по обеспечению четкого ответа союзников на российские провокации дают результаты", – добавил Тсахкна.

Эстонский министр положительно оценил заявления Трампа, касающиеся Украины и ее шансов на отвоевание своих территорий.

"Эстония постоянно утверждала, что Россия не добилась серьезного прорыва на поле боя и что при достаточном политическом и экономическом давлении ее можно победить. Президент Трамп подтвердил эту позицию на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским", – подчеркнул он.

Тсахкна также в очередной раз призвал как можно быстрее увеличить международное давление на Россию.

Стоит отметить, что глава европейской дипломатии Кая Каллас также одобрительно отреагировала на последние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина имеет шансы восстановить контроль над своей территорией.

Как известно, Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Он также говорил, что НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают его воздушное пространство.