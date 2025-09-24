Словаччина доєднається до обговорення "стіни дронів" ЄС, а Угорщина – ні

У нараді щодо створення "стіни дронів" на східному кордоні ЄС, яку у п’ятницю, 26 вересня, проведе єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, візьме участь Словаччина та ще вісім держав Євросоюзу, представника Угорщини не буде.

Про це 24 вересня у Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає кореспондентка "Європейської правди".

Словаччина, на відміну від Угорщини, візьме участь у обговоренні "стіни дронів" ЄС.

"Можу підтвердити, що Словаччина тепер додана до переліку держав-членів (які візьмуть участь у зустрічі в п’ятницю. – "ЄП") на додачу до семи прифронтових держав-членів – з Данією та Україною", – повідомив Реньє.

Він уточнив, що на цьому етапі не може поділитися точним порядком денним.

"Те, чого ми справді очікуємо від держав-членів, – це не просто зустріч для гарної картинки на папері. Це зустріч із сильним зобов’язанням і конкретними результатами", – підкреслив речник Єврокомісії.

Реньє підтвердив, що у зв’язку зі "стіною дронів" також "безперечно відбуватимуться обговорення з нашими партнерами по НАТО".

Як повідомляла "Європейська правда", на нараду в єврокомісара Кубілюса щодо "стіни дронів" були запрошені міністри оборони прикордонних держав ЄС: Естонії, Латвії, Фінляндії, Литви, Польщі, Румунії, Болгарії, Данії, а також – України.

Але Угорщину та Словаччину початково на неї не запросили.

Данія бере участь у нараді щодо створення "стіни дронів" після того, як в районі аеропорту Копенгагена зафіксували невідомі безпілотники.