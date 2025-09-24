В совещании по созданию "стены дронов" на восточной границе ЕС, которое в пятницу, 26 сентября, проведет еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, примут участие Словакия и еще восемь государств Евросоюза, представителя Венгрии не будет.

Об этом 24 сентября в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, передает корреспондентка "Европейской правды".

Словакия, в отличие от Венгрии, примет участие в обсуждении "стены дронов" ЕС.

"Могу подтвердить, что Словакия теперь добавлена в список государств-членов (которые примут участие во встрече в пятницу. – "ЕП") в дополнение к семи прифронтовым государствам-членам – вместе с Данией и Украиной", – сообщил Ренье.

Он уточнил, что на данном этапе не может поделиться точной повесткой дня.

"То, чего мы действительно ожидаем от государств-членов, – это не просто встреча для красивой картинки на бумаге. Это встреча с сильными обязательствами и конкретными результатами", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Ренье подтвердил, что в связи со "стеной дронов" также "несомненно будут проходить обсуждения с нашими партнерами по НАТО".

Как сообщала "Европейская правда", на совещание у еврокомиссара Кубилюса по поводу "стены дронов" были приглашены министры обороны приграничных государств ЕС: Эстонии, Латвии, Финляндии, Литвы, Польши, Румынии, Болгарии, Дании, а также Украины.

Однако Венгрию и Словакию на нее не пригласили.

Словацкий президент Петер Пеллегрини сказал, что хочет, чтобы его страна участвовала в "стене дронов".

Известно, что Дания примет участие в совещании по созданию "стены дронов" после того, как в районе аэропорта Копенгагена зафиксировали неизвестные беспилотники.