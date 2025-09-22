Угорщину та Словаччину не запросили на нараду в ЄС щодо "стіни дронів"

У відеоконференції щодо створення "стіни дронів" на східному кордоні Європейського Союзу, скликаній європейським комісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом, не будуть брати участь представники Угорщини та Словаччини.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі повідомив речник Європейської комісії Тома Реньє.

Угорщина та Словаччина не будуть присутні на обговоренні "стіни дронів", яку хоче створити ЄС.

"Справді, (Угорщина і Словаччина не будуть присутні. – "ЄП") на цьому початковому етапі обговорень", – повідомив Реньє.

Він розповів, що відеоконференція відбудеться у п’ятницю, 26 вересня, і в ній візьмуть участь сім держав ЄС, розташовані на сході блоку: Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Польща, Румунія та Болгарія.

Також запрошення взяти участь надіслане й Україні.

"Ми, безумовно, не виключаємо подальших консультацій у потенційно ширшому форматі. Але наразі (участь братимуть) лише ці сім прифронтових країн, і, звичайно, Україна", – додав речник.

Реньє уточнив, що зустріч є продовженням заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у її промові "Про становище Союзу" щодо необхідності створення "стіни дронів", після недавніх інцидентів у Румунії та Польщі.

"Що саме буде обговорюватися – країни-члени, звичайно, залишаються у керівній ролі. Ми дізнаємося, який у них інтерес, чим ми можемо їм допомогти, які в них спроможності та які потреби, і вже на основі цього обговорення ухвалимо рішення щодо потенційних наступних кроків – у тісній співпраці з Україною та іншими державами-членами", – уточнив речник.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс планує скликати переговори з міністрами оборони країни ЄС щодо створення "стіни дронів" вздовж східного кордону.

Напередодні Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

За даними ЗМІ, під час створення "стіни дронів" Євросоюз покладатиметься на технології, що добре показали себе в Україні.