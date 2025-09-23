Після інциденту в аеропорту Копенгагена Данію запросили на нараду ЄС щодо "стіни дронів"

Данія візьме участь у нараді щодо створення "стіни дронів" на східному кордоні Європейського Союзу, яку у п’ятницю, 26 вересня, проведе єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі, повідомив речник Європейської комісії Тома Реньє.

Після появи дронів в аеропорту Копенгагена Данію запросили взяти участь у створення "стіни дронів" на кордонах ЄС.

"Комісар Кубілюс зустрінеться з представниками прикордонних держав: Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія, Болгарія. А тепер можу додати до цього списку також Данію. Звичайно, поряд з Україною", – заявив Реньє.

Він зауважив, що інцидент з дронами в аеропорту Копенгагена – "ще один приклад для тих, хто ще сумнівався у необхідності створення "стіни дронів" у Європейському Союзі".

"Останні атаки в Румунії, Польщі, Естонії, а тепер і в Данії – чотири держави-члени стали цілями. Саме тому ми працюватимемо над реалізацією цієї "стіни дронів", – підкреслив речник Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин після того, як пізно в понеділок, 22 вересня, у їхньому повітряному просторі були помічені дрони, через що десятки тисяч пасажирів зіштовхнулися із скасуванням та затримками рейсів.

Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Зазначимо, 26 вересня відбудеться відеоконференція щодо "стіни дронів" за участі країн східного флангу НАТО та України – Угорщину та Словаччину до цього обговорення не запросили.