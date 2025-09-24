Уряд Естонії пропонує витратити 5% ВВП на оборону у 2026 році

Естонський уряд на засіданні в середу схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, який зокрема передбачає суттєве збільшення витрат на оборону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Згідно з затвердженим проєктом, доходи бюджету Естонії в наступному році становитимуть 18,6 мільярда євро, витрати – 19,5 мільярда євро, а інвестиції – 1,3 мільярда євро.

Найбільшою статтею зростання витрат естонський уряд називає збільшення витрат на оборону до 5% ВВП, що вимагатиме в наступному році додатково 844,5 мільйона євро.

Найбільше зниження доходів – 780 мільйонів євро – пов'язане із запровадженням єдиного неоподатковуваного мінімуму в розмірі 700 євро і відмовою від запланованого підвищення податку на прибуток на два відсоткові пункти.

Урядовий проєкт бюджету Естонії передбачає дефіцит у 4,5% ВВП завдяки пом'якшенню бюджетного правила Європейського Союзу. Такого великого дефіциту не спостерігалося вже багато років, зазначає ERR.

Для остаточного затвердження бюджет ще має бути схвалений парламентом Естонії.

Як відомо, на саміті в Гаазі держави НАТО погодили зобов’язання витрачати 5% ВВП на оборону.

В Естонії ще перед цим казали, що у 2026 році планують виконати цей показник.