Правительство Эстонии предлагает потратить 5% ВВП на оборону в 2026 году

Эстонское правительство на заседании в среду одобрило проект бюджета на 2026 год, который, в частности, предусматривает существенное увеличение расходов на оборону.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Согласно утвержденному проекту, доходы бюджета Эстонии в следующем году составят 18,6 миллиарда евро, расходы – 19,5 миллиарда евро, а инвестиции – 1,3 миллиарда евро.

Самой большой статьей роста расходов эстонское правительство называет увеличение расходов на оборону до 5% ВВП, что потребует в следующем году дополнительно 844,5 миллиона евро.

Наибольшее снижение доходов – 780 миллионов евро – связано с введением единого необлагаемого минимума в размере 700 евро и отказом от запланированного повышения налога на прибыль на два процентных пункта.

Правительственный проект бюджета Эстонии предусматривает дефицит в 4,5% ВВП благодаря смягчению бюджетного правила Европейского Союза. Такого большого дефицита не наблюдалось уже много лет, отмечает ERR.

Для окончательного утверждения бюджет еще должен быть одобрен парламентом Эстонии.

Как известно, на саммите в Гааге государства НАТО согласовали обязательства тратить 5% ВВП на оборону.

В Эстонии еще до этого говорили, что в 2026 году планируют выполнить этот показатель.